Россия гораздо опаснее, чем ИГИЛ, – Маккейн

У террористических группировок нет военных возможностей, технологий и стремлений править миром. У России есть

Россия является большей угрозой, чем террористическая группировка "Исламское государство". Об этом заявил американский сенатор-республиканец, председатель Комитета по вопросам Вооруженных сил Джон Маккейн в своем интервью The Arizona Republic, передает УНИАН.

Он также отметил, что террористические группировки, такие как ИГИЛ, представляют собой постоянную угрозу, однако у них нет тех возможностей, которыми обладает режим президента РФ Владимира Путина.

"У них нет военных возможностей, технологий и стремлений править миром. У России есть. И Россия не является другом для свободного мира", – заявил Маккейн.

По его словам, Москва установила свое присутствие на Ближнем Востоке и продолжает оказывать давление на страны Восточной Европы.

Также по словам сенатора, у Путина есть свои намерения по отношению к США.

"Владимир Путин – авторитарный лидер, который желает расширить сферу своего влияния. Он имел свои намерения во время выборов в США, и он извлечет выводы из того, что он узнал из попыток в 2016 году, чтобы усовершенствовать свои стратегии", – сказал Маккейн. – Он вернется. Нам лучше быть готовыми".