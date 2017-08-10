Жители западных районов Мосула не скоро смогут вернуться домой, – ООН

Западный Мосул находится в руинах после многомесячной битвы по освобождению города от ИГИЛ, а это значит, что четверть миллиона местных жителей не смогут вернуться в свои дома в ближайшее время. Об этом заявила координатор гуманитарной помощи ООН в Ираке Лиз Гранде, передает Центр новостей ООН.

"Большинство жителей восточного Мосула вернулись в свои дома, за исключением 20 тысяч человек. Там вновь открываются школы и магазины. Проблем много, но город восстанавливается. В западном Мосуле 15 жилых кварталов сравняли с землей, а 230 тысяч местных жителей остались без крова", - сказала Гранде.

Лиз Гранде также отметила, что сотрудники ООН готовы оказать помощь гражданскому населению, которое покидает подконтрольные ИГИЛ районы, в частности Талафар и другие населенные пункты. В ближайшее время там могут начаться боевые действия по вытеснению экстремистов. По ее словам, в этих районах будут развернуты лагеря для приема эвакуированных, как это было в Мосуле.

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Ранее сообщалось, что в западном Мосуле разрушены объекты инфраструктуры, включая мосты, школы и медицинские учреждения.

Ранее специальный представитель генерального секретаря ООН в Ираке Ян Кубиш заявил, что для окончательной и бесповоротной победы над боевиками ИГИЛ и другими террористическими группировками в Ираке необходимо добиваться примирения общин, правосудия и правопорядка на всей территории страны.

Напомним, 10 июля 2017 года премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади официально объявил победу над экстремистской группировкой "Исламское государство" в Мосуле.