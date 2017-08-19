В Утрехте (Нидерланды) 21 августа откроют самую большую велопарковку в мире. Под нее отведен трехэтажный гараж под железнодорожным вокзалом.
Об этом сообщает Tehnot.
"Сначала она (парковка – ред.) позволит размещать 6000 велосипедов, но в 2018 это число возрастет до 12500. Всего же запланировано до 22000 парковочных мест. Кроме велопарковки, запланированы также другие улучшения железнодорожной станции – установка солнечных батарей, очистка водного канала и так далее", - говорится в публикации.
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Велопарковка будет открыта круглосуточно и без выходных, а первые 24 часа можно будет хранить велосипед бесплатно. При этом на обслуживание будут брать даже нестандартные велосипеды, а желающим можно будет взять велосипед напрокат.
Фото: Gemeente Utrecht