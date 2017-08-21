Секретный туннель КГБ обнаружен в Риге

Ход мог быть использован для скрытой эвакуации чекистов в случае опасности

В центре Риги при ремонте на улице Стабу рабочие нашли туннель.

Об этом сообщил мэр Риги Нил Ушаков. Бетонный секретный ход вел в здание, где до 1991 года находился Комитет государственной безопасности СССР.

Туннель узкий, но сухой. В нем было предусмотрено электрическое освещение, сообщает НТВ.Ru.

Сотрудник инспекции по охране памятников Янис Асарис считает, что ход мог быть использован для скрытой эвакуации чекистов в случае опасности.

Здание на улице Стабу было построено в 1901 году для сдачи квартир в аренду, на первом этаже работал магазин, под землей — подвалы. В советское время их превратили в камеры.

Отметим, для современной Латвии КГБ — символ абсолютного зла. К зданию водят экскурсии и рассказывают как тут мучили, унижали и убивали людей.

Мэр Риги распорядился окончательно замуровать туннель.

Напомним, Путин хочет создать аналог КГБ СССР.