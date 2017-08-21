ВМС США приостанавливают все операции после столкновения эсминца с танкером

ВМС США объявили о немедленном приостановлении всех операций после того, как в понедельник к востоку от Сингапура американский эсминец USS John S. McCain столкнулся с нефтяным танкером, в результате чего пропали без вести 10 моряков. Это уже второй подобный инцидент за последние два месяца.

Руководитель военно-морскими операциями США адмирал Джон Ричардсон распорядился немедленно приостановить операции всех американских флотов, а также провести расследование причин "ряда инцидентов в Тихоокеанском театре", передает Голос Америки.

"Это требует неотложных мер. Я хочу, чтобы командующие нашими флотами встретились со своими лидерами и командованием, чтобы гарантировать, что мы применяем все необходимые меры для обеспечения безопасных и эффективных операций", - заявил он.

По словам Ричардсона, в рамках расследования планируется проанализировать процессы подготовки, а также проверить оборудование и уровень техобслуживания.

Напомним, 21 августа ракетный эсминец ВМС США John S. McCain к востоку от Сингапура столкнулся с нефтяным танкером, в результате чего пропали без вести 10 моряков.

17 августа эсминец ВМС США Fitzgerald столкнулся с филиппинским контейнеровозом у побережья Японии. Пострадали двое военных и еще семь пропали без вести.