Роуминг между Израилем и Украиной могут отменить

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина и Израиль начинают переговоры об отмене взаимного роуминга.
"Мы начинаем работу, об этом мы договорились, в направлении заключения (для этого, скорее всего, будет нужно отдельное соглашение) в сфере снятия барьеров с роуминга", - цитирует Климкина на совместном с министром по вопросам охраны окружающей среды, министром по делам Иерусалима и наследия Израиля Зеэвом Элькиным брифинге "Интерфакс - Украина".
По словам главы МИД Украины, данный вопрос важен для обеих сторон.
Напомним, Порошенко заявил, что начались переговоры об отмене роуминга для украинцев в ЕС.