Польша опасается, что РФ оставит часть войск в Беларуси после учений Запад-2017

Россия уже не раз использовала подобные ситуации для достижения разных политических целей

Россия может оставить часть войск и техники в Беларуси после завершения в сентябре военных учений "Запад-2017". Такое заявление сделал заместитель министра национальной обороны Польши Михал Дворчик, передает Укринформ со ссылкой на Польское радио.

"Действительно, фактом является то, что Россия уже многократно использовала подобные ситуации для достижения разных политических целей. Поэтому обоснованными могут быть опасения, если анализировать политику Российской Федерации в течение последних лет, что и в этот раз она захочет это сделать. Одной из возможностей, которая принимается во внимание, является оставление, то есть невыведение всех подразделений и всей техники с территории Беларуси", – заявил Дворчик.

По его словам, такой сценарий имел бы негативное влияние на ситуацию в регионе Восточной Европы.

Заместитель главы польского оборонного ведомства выразил надежду, что в результате реализации сценария учений не произойдет каких-то инцидентов.

Дворчик обратил внимание, что официально в учениях "Запад-2017" будут задействованы порядка 13 тыс. военнослужащих. "Но мы знаем, что, фактически, эти учения будут касаться гораздо большей территории, количества военнослужащих, а также военной техники", – сообщил заместитель министра национальной обороны РП.

"Польша очень внимательно следит за тем, что происходит за восточной границей. И Североатлантический альянс тоже", – подчеркнул Дворчик.

Он добавил, что свидетельством этому является, в частности, визит несколько дней тому назад в Польшу генсека НАТО Йенса Столтенберга, во время которого обсуждались и тема учений "Запад-2017".

Напомним, российско-белорусские военные учения "Запад-2017" состоятся 14-20 сентября. По информации некоторых СМИ, в частности британского The Guardian, в этих учениях могут участвовать до 100 тыс. военнослужащих.