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Главная » Мир » Северный поток-2 получил от европейских компаний €324 млн

Северный поток-2 получил от европейских компаний €324 млн

Северный поток-2 получил от европейских компаний €324 млн
Фото: Коммерсант

Деньги дали: Wintershall, OMV, Shell, ENGIE, Uniper

30.08.17 199
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Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2" компания Nord Stream 2 AG в июле получила финансирование от пяти европейских компаний в размере €324 млн.

Об этом говорится в отчете Газпрома по МСФО, который цитирует ТАСС.

"В июле 2017 года дочерняя организация Nord Stream 2 AG привлекла заемные средства от Wintershall, OMV, Shell, ENGIE, Uniper в размере €324 млн на условиях долгосрочного соглашения о финансировании, заключенного между сторонами в апреле 2017 года", - говорится в документе.

Напомним, Европарламент будет контролировать мандат Еврокомиссии по "Северному потоку-2".

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