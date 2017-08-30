Северный поток-2 получил от европейских компаний €324 млн

Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2" компания Nord Stream 2 AG в июле получила финансирование от пяти европейских компаний в размере €324 млн.
Об этом говорится в отчете Газпрома по МСФО, который цитирует ТАСС.
"В июле 2017 года дочерняя организация Nord Stream 2 AG привлекла заемные средства от Wintershall, OMV, Shell, ENGIE, Uniper в размере €324 млн на условиях долгосрочного соглашения о финансировании, заключенного между сторонами в апреле 2017 года", - говорится в документе.
Напомним, Европарламент будет контролировать мандат Еврокомиссии по "Северному потоку-2".