В Финляндии генпрокурор уволился из-за обвинений в кумовстве

Матти Ниссинен нанял для прокуратуры компанию своего брата для предоставления тренинговых услуг

Генеральный прокурор Финляндии Матти Ниссинен покинул свою должность после открытия дела по обвинению в конфликте интересов. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на EUobserver.

Ниссинена подозревают в том, что он нанял для прокуратуры компанию своего брата для предоставления тренинговых услуг.

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Следователи считают, что это кумовство и конфликт интересов. На следующей неделе правительство Финляндии намерено назначить нового прокурора, чтобы заменить Ниссинена, который заявляет о своей невиновности.