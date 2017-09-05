В коалиции США по борьбе с ИГИЛ – новый командующий

Коалиция под руководством США, которая ведет борьбу с террористической организацией "Исламское государство" в Ираке и Сирии, получила нового командующего. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.

Генерал-лейтенант Пол Фонк взял на себя командование объединенными силами операции "Непоколебимая решительность" во время церемонии на военной базе в регионе.

В рамках ротации Фонк заменил генерал-лейтенанта Стивена Таунсенда, который принимал командование год назад.

"Само существование ИГИЛ представляет угрозу для цивилизованного мира и нашего образа жизни, мы должны их победить, и наши коллективные усилия победят их", – сказал Фонк.

Силы коалиции, которая была основана в июне 2014 года, вытеснили джихадистов ИГИЛ из иракских бастионов, таких как Мосул. Экстремисты также потеряли контроль над более чем половиной их де-факто сирийской столицы города Ракка.

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Фонк возглавляет Третий корпус армии США, который ранее возглавлял коалицию против ИГИЛ с сентября 2015-го по август 2016 года.