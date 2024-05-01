США планируют заменить переданные Украине Bradley новой версией БМП: в чем их особенность

Американская армия намерена заменить каждую боевую машину пехоты Bradley, которую передали Украине, на новую версию M2A4E1, которая имеет израильскую систему активной защиты Iron Fist.

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США рассматривают возможность заменить все боевые машины пехоты Bradley, переданные Украине, обновленным вариантом такой техники. Ее оснастят активной защитой. Об этом сообщили в исполнительном управлении программы наземных боевых систем (Program Executive Office Ground Combat Systems).

В частности известно, что вооруженные силы Соединенных Штатов получили финансирование для закупки новой версии Bradley — M2A4E1 — за каждый такой БМП, который Украина получила в подарок.

Представление версии M2A4E1 Bradley состоялось еще на прошлой неделе в штате Мэн.

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"M2A4E1 является наиболее современной и живучей версией Bradley благодаря интеграции системы активной защиты Iron Fist", — отмечается в сообщении.

К тому же в этой версии БМП присутствует усовершенствованный прицел наводчика и климатический контроль для десанта.

Система защиты Iron Fist — что о ней известно

Разработка активной системы Iron Fist состоялась в Израиле. Ее основное назначение заключается в защите техники от противотанковых ракет и реактивных гранат. Также эта система отслеживает потенциальную угрозу с помощью радаров, а затем уничтожает выпущенные по технике ракеты.

30 апреля российский БПЛА "Ланцет" атаковал боевую машину пехоты Bradley M2, однако она выдержала удар благодаря динамической защите BRAT.

Также 14 марта ВСУ отбили попытку штурма российских войск, которая состояла из БТРов и личного состава.