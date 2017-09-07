Новый директор ФБР не обнаружил вмешательства РФ в президентские выборы в США

Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй заявил, что не обнаружил ни единого "запаха вмешательства" России в президентские выборы 2016 года. Об этом он заявил на Саммите по вопросам разведки и национальной безопасности, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Он также заявил, что доверяет Роберту Мюллеру, специальному прокурору, который расследует предполагаемые связи президента США Дональда Трампа с Россией во время выборов.

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Напомним, 10 мая президент США Дональд Трамп уволил с поста директора ФБР Джеймса Коми, который активно расследовал возможное вмешательство России в президентские выборы 2016 года.