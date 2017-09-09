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Главная » Мир » Боевики рохинджа в Мьянме объявили о прекращении огня на месяц

Боевики рохинджа в Мьянме объявили о прекращении огня на месяц

Боевики рохинджа в Мьянме объявили о прекращении огня на месяц
Беженцы рохинджа / Фото: twitter.com / Remember Qana

Перемирие должно вступить в силу 10 сентября

09.09.17 387
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В Мьянме отряды боевиков рохинджа, ведущие борьбу с правительственными войсками, объявили о прекращении огня на месяц. Об этом стало известно 9 сентября 2017 года, передает DW.

Перемирие должно вступить в силу в воскресенье, 10 сентября.

Как заявили сами боевики, перемирие должно сделать возможным предоставление гуманитарной помощи пострадавшему от боевых действий гражданскому населению.

В свою очередь правительственные СМИ Мьянмы сообщили о готовности правительства позволить таким организациям, как "Красный Крест", доставить гуманитарные грузы в пострадавшие от боевых действий регионы страны.

Напомним, ранее в ООН сообщали, что число представителей рохинджа, бежавших в соседний Бангладеш, спасаясь от войск правительства, выросло до около 300 тысяч. Еще 30 тысяч граждан Мьянмы, которые не являются мусульманами, но проживали в зоне конфликта, стали внутренними переселенцами.

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