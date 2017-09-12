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Главная » Мир » Озвучены версии происходящего в России
Загадочные "минирования" в России

Озвучены версии происходящего в России

Озвучены версии происходящего в России
http://lifeglobe.net

Официальных комментариев по поводу волны "минирований" почти нет

12.09.17 87
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11-12 сентября в крупных городах по всей России из-за анонимных звонков о заложенных бомбах проводят эвакуацию в торговых центрах, школах, университетах, гостиницах, административных зданиях и на вокзалах.

Об этом сообщает Meduza.io.

Сообщения о "минировании" приходят во многих городах, по большей части расположенных в Сибири и на Дальнем Востоке.

Эвакуированы в общей сложности десятки тысяч человек.

Есть две основные версии происходящего: масштабные учения, которых не было со времен СССР, и действия хакеров.

Официальных комментариев о случившемся почти нет.

Впрочем, в Челябинске начальник пресс-службы местного ГУ МВД Ольга Штерк заявила, что минимум в пяти регионах прошла "спам-атака".

"Звонки были сделаны через Интернет, вычислить, откуда они поступили, будет сложно. Есть программы, которые позволяют звонить с планшетов, телефонов и тому подобное. С помощью специальных программ звонивший мог скрыть свое местонахождение. Программа по установлению ведется совместно с ФСБ", — сообщила она.

Эксперт добавил, что звонившие плохо представляют географию городов, в которых они "минируют" здания. Просто называют несколько номеров школ и мэрию, иногда торговые центры.

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