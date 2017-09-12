В Москве установят бюсты советским вождям

На "Аллее правителей" в столице РФ установят памятники руководителям советского и постсоветского периодов.
В том числе Ленину и Сталину.
Об это, как сообщает Медуза, заявил исполнительной директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов.
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"Памятник Ленину будет первым, установленным в послесоветский период", — сказал Кононов.
Кроме бюстов Ленина и Сталина, на "Аллее" появятся памятники Никите Хрущеву, Леониду Брежневу, Юрию Андропову, Константину Черненко, Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину.
Торжественная церемония открытия восьми новых бюстов запланирована на 22 сентября.
Напомним, в Чернигове за 700 тысяч грн памятник Хмельницкому развернут спиной к Москве.