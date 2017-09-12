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Главная » Мир » СМИ: Трамп в ноябре может посетить с официальным визитом Китай

СМИ: Трамп в ноябре может посетить с официальным визитом Китай

СМИ: Трамп в ноябре может посетить с официальным визитом Китай
Дональд Трамп / Фото: abcnews.com

Си Цзиньпин позвал американского президента в гости еще в апреле 2017 года

12.09.17 33
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ноябре 2017 года посетит с официальным визитом Китай. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что Трамп посетит форум Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества и саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии во Вьетнаме и на Филиппинах. В Белом доме эту информацию пока не комментируют.

Источники сообщают, что причиной визита является напряжение на Корейском полуострове в связи с ядерными и ракетными испытаниями Пхеньяна.

Глава КНР Си Цзиньпин пригласил Трампа провести государственный визит в Китай, когда оба лидера впервые встретились во Флориде в апреле 2017 года.

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