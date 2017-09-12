"Синий кит" добрался до Индии

В Индии часть провайдеров заблокировали социальную сеть "ВКонтакте" из-за угрозы жизни детей при в игре "Синий кит". При попытке зайти в соцсеть пользователи видят сообщение, что сайт заблокирован по решению властей страны. Об этом пишет Медуза.

По словам представителя министерства информационных технологий Аджая Кумара, соцсеть заблокировали временно. Сейчас чиновники пытаются выяснить, сколько человек пользуются "ВКонтакте" для игры. Он уточнил, что соцсеть заблокировали после встречи с интернет-компаниями.

Точное число инцидентов, связанных с "Синим китом" в Индии, неизвестно. Однако местные СМИ сообщают о росте их числа, не называя конкретных цифр. В нескольких регионах школьникам даже начали читать лекции об опасности игры. Многие индийские СМИ начали публиковать подробные статьи о "Синем ките" и создавать инструкции для родителей.

Ранее о единичных случаях гибели подростков, игравших в "Синего кита", сообщали в США, Европе, странах Латинской Америки и Африке.