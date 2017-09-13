Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Северная Корея в ответ на новые санкции ООН пообещала удвоить военные усилия

Северная Корея в ответ на новые санкции ООН пообещала удвоить военные усилия

Северная Корея в ответ на новые санкции ООН пообещала удвоить военные усилия
Фото: abc.net.au

Власти КНДР заявили о желании установить практический паритет с США

13.09.17 146
100

Северная Корея в ответ на новые санкции ООН пообещала удвоить усилия, направленные на борьбу "с угрозой вторжения США". Об этом заявили в министерстве иностранных дел КНДР, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"КНДР удвоит усилия, чтобы увеличить свою силу, чтобы обеспечить суверенитет и право на существование страны, а также сохранить мир и безопасность в регионе путем установления практического паритета с США", – говорится в заявлении.

Ранее посол КНДР в ООН в Женеве после голосования по санкциям заявил, что Пхеньян "готов прибегнуть к крайним мерам".

"Будущие меры... заставят США почувствовать самую сильную боль, которую они когда-либо испытывали в своей истории", – сказал посол.

Напомним, Совет безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении Северной Кореи, но в резолюцию не включили жесткие меры, предлагаемые администрацией президента США.

Решение о новых санкциях было принято единогласно в ответ на шестые ядерные испытания, которые Пхеньян провел 3 сентября.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
США предупредили РФ о новых санкцияхВ России подумывают создать новый госбанк для обхода санкций США, - СМИВ КНДР угрожают США "неотвратимой смертью"

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 11159
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 11242
  3. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 4807
  4. Киев на ощупь. Город, который не отберут 3713
  5. Битва за еду. Как "люди в чёрном" реформируют украинскую армию 3073
  6. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 8724
  7. Господин Скептик. Как Майкл Шермер сделал недоверчивость своей профессией 1222
  1. Наша вселенная медленно умирает, - исследование 3809 / 4244
  2. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 2533 / 3589
  3. Загадочные "минирования" в России продолжаются 1794 / 2097
  4. Йося и его дети. История одесского гинеколога 1776 / 65217
  5. Россия начала учения вблизи границы с Украиной 1771 / 1952
  6. В Украине появится единый реестр банковских должников 1603 / 1788
  7. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 1427 / 1908
  1. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 20 / 3589
  2. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 13 / 1908
  3. ABBA едет в турне в 2019 году, виртуальное 8 / 324
  4. В Литве на конгресс конституционных судей не пустили российскую делегацию 8 / 626
  5. Наша вселенная медленно умирает, - исследование 7 / 4244
  6. В Украине появится единый реестр банковских должников 5 / 1788
  7. Полная обойма. Как разрешение на ношение огнестрельного оружия влияет на уровень преступности 5 / 683
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.