Северная Корея в ответ на новые санкции ООН пообещала удвоить военные усилия

Северная Корея в ответ на новые санкции ООН пообещала удвоить усилия, направленные на борьбу "с угрозой вторжения США". Об этом заявили в министерстве иностранных дел КНДР, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"КНДР удвоит усилия, чтобы увеличить свою силу, чтобы обеспечить суверенитет и право на существование страны, а также сохранить мир и безопасность в регионе путем установления практического паритета с США", – говорится в заявлении.

Ранее посол КНДР в ООН в Женеве после голосования по санкциям заявил, что Пхеньян "готов прибегнуть к крайним мерам".

"Будущие меры... заставят США почувствовать самую сильную боль, которую они когда-либо испытывали в своей истории", – сказал посол.

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Напомним, Совет безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении Северной Кореи, но в резолюцию не включили жесткие меры, предлагаемые администрацией президента США.

Решение о новых санкциях было принято единогласно в ответ на шестые ядерные испытания, которые Пхеньян провел 3 сентября.