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Главная » Мир » Юнкер считает, что Евросоюзу нужен один "капитан"

Юнкер считает, что Евросоюзу нужен один "капитан"

Юнкер считает, что Евросоюзу нужен один "капитан"
Жан-Клод Юнкер / Фото: The Guardian

Президент Еврокомиссии предлагает объединить свою должность с постом главы Евросовета

13.09.17 31
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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своей речи перед Европарламентом призвал объединить его пост с постом главы Евросовета, который сейчас занимает Дональд Туск. Об этом сообщает Коммерсант.ru.

"Ветер вновь раздувает паруса Европы. У нас есть сейчас окно возможностей, но оно не будет открыто вечно. Давайте по максимуму используем момент, поймав ветер в паруса. Европа стала бы понятнее, если бы кораблем управлял один капитан. Наличие единого главы лучше отражает истинную природу ЕС, как союза одновременно государств и граждан", - заявил он.

Юнкер отметил, что европейская экономика полностью оправилась от кризиса и продолжает расти, что открывает для Евросоюза новые перспективы, однако важно не пропустить благоприятный момент для того, чтобы воспользоваться открывшимися возможностями.

Кроме того, он выступил за создание в ЕС собственного министерства экономики и финансов.

"Я решительно поддерживаю переход к принятию квалифицированным большинством решений по таким вопросам, как консолидированная корпоративная налоговая база, НДС, налоги на цифровую индустрию и финансовые операции. Европа должна иметь возможность действовать быстро и решительно",— добавил господин Юнкер.

Затронул глава Еврокомиссии и тему кибератак, которые "могут быть опаснее для стабильности демократий и экономик, чем даже пушки и танки".

"Для кибератак нет границ, никто не может чувствовать себя в безопасности. Вот почему ЕК выступает за создание новых органов, в частности, Европейского агентства по кибербезопасности, которое должно защитить нас",— пояснил он.

Ранее президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выступил за вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. 

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