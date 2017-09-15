Беларусь опровергла заявление РФ о переброске российской танковой армии

В Минобороны Беларуси опровергли заявления российского министерства о переброске подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа на территорию Беларуси для участия в учениях "Запад-2017".
Об этом заявил пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Беларуси Владимир Макаров, пишет TUT.BY.
"Все подразделения российской составляющей региональной группировки войск, участвующих в учениях "Запад-2017", уже находятся на территории Беларуси и приступили к выполнению учебных задач в рамках учений. Прибытие других подразделений из России не предусмотрено", - сказал он.
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Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия перебрасывает в Беларусь первую танковую армию из Подмосковья в рамках оборонных учений "Запад-2017".
14 – 20 сентября в Беларуси проходят военные учения "Запад-2017".