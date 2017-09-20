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Главная » Мир » В Эстонии заявили, что цель "Запада-2017" – отучить белорусских военных действовать самостоятельно
В Эстонии заявили, что цель "Запада-2017" – отучить белорусских военных действовать самостоятельно
Фото из открытых источников
Военные учения "Запад-2017"

В Эстонии заявили, что цель "Запада-2017" – отучить белорусских военных действовать самостоятельно

РФ готова к вторжению в Беларусь в случае изменения политической ситуации в стране

20.09.17 393
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Россия готова к военному вмешательству и в Беларуси, если политическая ситуация там изменится в нежелательном для РФ направлении, а военные учение "Запад-2017" должны парализовать способность белорусской армии действовать самостоятельно.

Об этом заявил глава Сил обороны Эстонии генерал Рихо Террас в интервью ERR, передает Европейская правда.

"Подобно Украине, Россия планирует военные шаги против Беларуси, если политическая ситуация там изменится. Российские вооруженные силы и структуры безопасности ведут подготовку к тому, чтобы в случае необходимости вмешаться и провести военную операцию в Белоруссии. Планирование операции началось в 2014 году", - сказал Террас.

По его словам, задача текущих учений РФ и Беларуси "Запад-2017" и других совместных маневров – максимально связать белорусские вооруженные силы с российскими.

"Цель – парализовать способность белорусских военных действовать самостоятельно", - отметил генерал.

Террас также не согласен с утверждением российской стороны, что "Запад-2017" всего лишь антитеррористические учения.

"В учениях принимают участие различные военные округи, Балтийский и Северный флот, ракетные войска. Если все это является антитеррористической операцией, то это очевидное преувеличение", - сказал он.

Напомним, президент Литвы Даля Грибаускайте в своем выступлении на Генассамблеи ООН заявила, что на военных учениях "Запад-2017" тренирует военные действия против стран Запада. 

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