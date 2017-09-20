США ужесточили правила выдачи виз

В течение трех месяцев после въезда в США необходимо соблюдать заявленные цели поездки

Соединенные Штаты ужесточили правила выдачи виз. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на телеграмму за подписью госсекретаря Рекса Тиллерсона, разосланную в американские дипмиссии, передает Медуза.

Новые правила, следует из телеграммы, обязывают получившего визу в течение трех месяцев после въезда в США соблюдать заявленные им цели поездки. Ранее такое требование касалось лишь первого месяца пребывания в стране.

В случае, если получатель визы в течение трех месяцев изменит свои планы, например, устроится на работу, заключит брак с гражданином США или пойдет учиться, то это будет расцениваться как "заведомая ложь" при подаче заявки.

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Таким образом, нарушителям правил будет крайне сложно получить повторную визу, а если они на момент выявления нарушения будут все еще находиться на территории США, то им будет грозить депортация.

"Если кто-то приедет в США как турист, влюбится, выйдет замуж и подаст на грин-карту, то он получит отказ. Это значительное изменение правил", - заявила Дайана Риш из Ассоциации иммиграционных юристов.

Изменение заявленных целей поездки более чем через три месяца после въезда в США также является нежелательным, но не будет расцениваться как "заведомая ложь".