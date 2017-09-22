С царём в голове. Почему Россия давно больна мракобесием, и эта болезнь прогрессирует

Скандал вокруг фильма "Матильда" с элементами как анекдота, так и террора — это история о том, что Путин для фанатичных патриотов недостаточно хорош

Кинокартину режиссёра Алексея Учителя в России посмотрели от силы несколько сотен человек, попавших на закрытые показы. Её премьера в кинотеатрах страны запланирована лишь на 26 октября. Но уже с весны нарастают протесты, к осени переросшие в массовые акции, дополненные чередой терактов. Православные активисты угрожают: если фильм выпустят на экраны, по всей России пойдут поджоги и минирование кинотеатров. Прокатчики напуганы и отказываются от планов демонстрации "Матильды". Между тем кино о романе будущего царя Николая II с балериной Матильдой Кшесинской всего лишь повод и возможность заявить о самостоятельности радикальному православно-патриотическому движению. Кремль если не напуган, то озабочен выходом из-под контроля этих людей, ведь они настоящие фанатики.

Наталья против "Матильды"

Когда депутата Госдумы Наталью Поклонскую спрашивают, смотрела ли она фильм, против которого так горячо выступает, она честно признаётся, что нет. Но это и не нужно, достаточно знать, что сюжет строится вокруг интимной связи будущего государя с танцовщицей, и даже есть эпизод, когда он встречается с ней, будучи уже обвенчанным с другой. Поклёп и мерзость! Наталья стала инициатором и лицом кампании против "Матильды".

Всем известно, что в России мало найдётся людей, которые были бы так истово влюблены в Николая ІІ, как Поклонская, бывшая сотрудница украинской прокуратуры, горячо приветствовавшая "русскую весну", получившая в награду пост прокурора Крыма, а затем перебравшаяся в Госдуму России в качестве депутата. Это по её инициативе у здания прокуратуры Крыма была открыта часовня в честь Святых Царственных страстотерпцев — Николая II и его семьи, расстрелянных большевиками в 1918 году. Потом установленный у часовни бюст царя якобы даже замироточил, как, к ужасу иерархов РПЦ, сообщила общественности Поклонская: история церкви прецедентов не знает.

Депутат от "Единой России" заявила, что церковь на шесть месяцев отлучила от причастия всех, кто посмотрел фильм Алексея Учителя на закрытых показах, а это среди прочих и председатель Госдумы, и глава Администрации президента. Чиновникам, выдавшим прокатное удостоверение фильму, по её словам, грозят кары земные: "Теперь у прокуроров появилась прекрасная возможность привлечь должностных лиц Министерства культуры за нарушение закона о противодействии экстремистской деятельности".

Тут важно знать, что РПЦ не выступала против фильма и точно никого не отлучала, а руководство страны не было против его создания и проката. Больше того, Алексей Учитель и снимал-то на кремлёвские деньги.

Царепоклонники. Процессия в память царя Николая II и его семьи, Екатеринбург, 17 июля 2017 года

Кремлёвский общак

Историю создания фильма рассказал продюсер Владислав Москалёв, выброшенный по ходу из проекта, а потому обиженный и откровенный. За помощью в организации финансирования он обратился к пародисту Владимиру Винокуру, тот связал его со своим хорошим знакомым — управляющим делами президента Владимиром Кожиным. Кожин тут же распорядился выделить $10 млн, которые "перегнали" из Газпромбанка в кипрский офшор. Понятно, что не вся сумма пошла на съёмки. Часть освоили участники схемы. Самого Кожина за помощь отблагодарили часами ценой в $400 тыс., а Винокур за счёт кремлёвских денег погасил личный кредит.

Это типичный пример того, как на самом российском верху делаются дела, с прямыми указаниями на существование специальных кремлёвских офшоров и использование Газпромбанка в качестве кошелька. Причём сумма в $10 млн, очевидно, вообще не считается сколько-нибудь значительной, если о ней просит правильный человек.

И вот из-за шумихи, поднятой Поклонской и её сторонниками, эти мутные обстоятельства стали достоянием публики. Нет, конечно, они, в отличие от сюжета фильма, никаких протестов не вызвали, но и радости руководству страны лишняя огласка тоже не принесла. А главное: выходит, Поклонская выступила против воли Кремля?! Да и против официальной позиции церкви, которая, вопреки словам Натальи, вовсе не возражала против проката "Матильды". Не много ли она себе позволяет?

Николай как Христос

Русская православная церковь канонизировала Николая II с семьёй в 2000 году как "царственных страстотерпцев", христианских "новомучеников". Никто не говорит, будто он творил чудеса праведности при жизни, а вот мученическая смерть вывела его в статус святого. Поэтому история о греховной связи престолонаследника РПЦ не задевает. А задевает она движение "царебожников", православных верующих, которые видят в царе чуть ли не воплощение Бога, а в его смерти — жертвоприношение, аналогичное смерти Христа на кресте. Царь-искупитель принесён в жертву за грехи народа, и от народа требуется всеобщее покаяние. Когда дело покаяния будет завершено, на московский престол опять взойдёт царь, Россия возродится, а там и до конца света рукой подать. Очевидно, что такой подход не только делает Николая II святым, он его выводит из ряда просто святых, а всякие попытки выдать его за грешника — сверхкощунство.

"Истинные православные патриоты" недовольны тем, как проявляет приверженность скрепам сама власть, и готовы предъявить ей свои претензии

Это течение в разных своих проявлениях находится в открытом или скрытом конфликте с РПЦ. "Братство царя-искупителя", например, в 2008 году просто откололось и создало свою Царскую православную церковь во главе с митрополитом Алексием (Иванниковым). А Наталья Поклонская, как пишут журналисты "Новой газеты", находится под влиянием некого старца Сергия, духовника Среднеуральского женского монастыря. Что интересно, в миру Сергий носил имя Николай Романов, служил в милиции и за убийство отсидел 15 лет. Московский патриархат относится к нему настороженно, однако в открытую на конфликт не идёт: Сергий весьма популярен среди паствы, включая ряд могущественных людей, а его монастырь бурно растёт.

Важно отметить, что законной властью Сергий считает только царскую, поскольку она "богоустановлена". Из чего прямо следует, что нынешнее руководство России для него не авторитет. Вот откуда корни дерзости Натальи Поклонской. Казалось бы, зарвавшуюся новую политическую "звезду" России несложно одёрнуть, но всё не так просто.

Настоящие скрепы

Став лицом радикально-православного протеста против "кощунственного" фильма, Наталья Поклонская нисколько не управляет движением, которое против него поднялось. Больше того, даже руководитель всплывшей в этой связи организации "Христианское государство — святая Русь" Александр Калинин утверждает, что активисты протеста, предлагающие минировать и поджигать кинотеатры, лишь уведомляют его о своих намерениях, а не ждут согласия. В рядах участников крестного хода 12 сентября в честь Александра Невского, где несли плакаты "Матильда — пощёчина народу", были участники группы "Народное ополчение Донбасса", а также "антимайданное" Национально-освободительное движение (НОД), ещё недавно находившееся на финансировании Кремля, но этого финансирования лишённое. Кроме того, к протесту подключилась организация "Сорок сороков", православная охранная структура, которая обеспечивает порядок на разного рода публичных демонстрациях мощей и прочих церковных мероприятиях, а попросту — черносотенные боевики. Достаточно сказать, что в её работе принимал участие до 2014 года Игорь Гиркин. Кстати, Гиркин-Стрелков сейчас один из самых ярых критиков Владимира Путина с радикально-патриотических позиций.

Вся эта мракобесная рать, с таким удовольствием вытащенная наружу и подкармливаемая Кремлём в дни, когда раздувался пожар на востоке Украины, сейчас зажила своей самостоятельной жизнью. Мало того, эти "истинные православные патриоты" недовольны тем, как проявляет свой патриотизм и приверженность скрепам сама власть, и готовы предъявить ей свои претензии. В конце концов, их-то богопочитаемый царь настоящий, а к нынешнему руководству России есть серьёзные вопросы.

Когда-то поддержанная сверху идея о том, что Россия — страна-жертва, против которой плетётся заговор, была узнана и с энтузиазмом подхвачена теми, кто исповедовал низовые народные верования, будто царя убили по тому же сценарию, что и Иисуса. Вот только в Путине нового Богом поцелованного властителя они узнавать не хотят. Или уже не хотят?

Скоро на экранах. Прокатчикам и не снилась реклама, которую сделал фильму скандал. Но они совсем не рады

Экспансия саркомы

Большая ирония заключается в том, что Алексей Учитель, названный Владимиром Путиным самым патриотичным режиссёром, снимал свой фильм именно как патриотический блокбастер о благословенных временах России, когда она находилась на подъёме в конце XIX века. Роман будущего государя с красоткой Кшесинской, страдания из-за необходимости сочетаться браком с нелюбимой немецкой принцессой Алисой — вполне попсовый сюжет. Аристократические страсти, богатые костюмы и интерьеры, императорская семья, балет, "хруст французской булки", "гимназистки румяные" — лубок из замечательной жизни, подло прерванной большевиками. Другой режиссёр-патриот, Никита Михалков, давно и успешно проторил этот путь.

Но истинные почитатели последнего царя неожиданно отвергли этот дорогой подарок, снятый на кремлёвские деньги, и не на шутку рассердились. Студию Учителя в Петербурге забросали коктейлями Молотова, сожгли две машины его юридических представителей, оставив записку: "За "Матильду" – гореть". В кинотеатр "Космос" в Екатеринбурге въехал уазик, начинённый бензином и газовыми баллонами. Обещают ещё многое, если премьера фильма состоится. И это при том, что Путин и его приближённые громко дали знать: а им нравится, и показ отменять никто не намерен.

Проблема в том, что, в отличие от прагматичной до цинизма власти, способной при необходимости прикидываться неистовой, но всегда готовой поторговаться, выкормленные Кремлём хранители духовных скреп неистовы искренне. Лёгкая сумасшедшинка, сознательно допускавшаяся сверху, превратилась в тяжёлую и предъявляет счёт. А как её остановишь?

Находящийся в политической эмиграции российский философ Александр Морозов так описал возмущение министра культуры Владимира Мединского, требующего прекратить психоз вокруг "Матильды": "Предыдущая стадия рака возмущена и требует прекратить дальнейшее распространение своих клеток в организме, считая себя "формой здоровья" на фоне быстрой экспансии саркомы". Россия давно больна, и эта болезнь прогрессирует.