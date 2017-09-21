Умерла самая богатая женщина планеты

В возрасте 94 лет умерла наследница Эжена Шюллера - основателя косметической корпорации L'Oreal Лилиан Беттанкур.

"В этот болезненный для нас момент я хотела бы еще раз подтвердить от имени нашей семьи нашу преданность и лояльность к L'Oreal и доверие к президенту Жан-Полю Агону и его командам по всему миру", - цитирует Reuters заявление дочери Лилиан Франсуазы Бетанкур-Мейерс.

Беттанкур родилась 21 октября 1922 года в Париже. Она - единственный ребенок Эжена Шюллера, основателя L'Oreal.

Напомним, в прошлом году Forbes назвал Лилиан Беттанкур самой богатой женщиной планеты. Ее состояние оценили в $39,5 млрд.