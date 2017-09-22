Трамп назвал мистификацией заявления о вмешательстве РФ в выборы через Facebook

Президент США в очередной раз оскорбительно отозвался о Хиллари Клинтон

Дональд Трамп считает информацию о возможном вмешательстве РФ в выборы президента США через Facebook-рекламу очередной мистификацией. Об этом он написал в своем Twitter.

"Мистификация по России продолжается, теперь это реклама на Facebook. А как насчет полностью предвзятого и нечестного освещения в СМИ в пользу жуликоватой Хиллари?", – написал Трамп.

The Russia hoax continues, now it's ads on Facebook. What about the totally biased and dishonest Media coverage in favor of Crooked Hillary? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 сентября 2017 г.

Напомним, в Facebook сообщили, что теневая российская компания, так называемая "ферма троллей", которые известны своей прокремлевской пропагандой, скупала и распространяла политическую рекламу во время президентской кампании в США.