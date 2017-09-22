Меркель одержит уверенную победу на воскресных выборах - опрос

Последние исследования за два дня до парламентских выборов в Германии показывают, что альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель победит с результатом в примерно 36,2% голосов.
Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на социологический институт Civey.
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Немецкие социал-демократы пользуются поддержкой 22% избирателей.
На третьем месте – правая партия "Альтернатива для Германии" с 10,3%, далее следуют партии "Левые" — 9,8%, либералы из Свободной демпартии — 9,6%, "Зеленые" — 7,7%. Остальные партии набирают 4,4%.
Опрос проводился 15-22 сентября по заказу онлайн-издания Spiegel. В опросе приняли участие 10 тысяч 49 избирателей.
Напомним, Захарова странно подшутила над Меркель.