В Греции упал самолет с украинцами на борту

В Греции при падении частного самолета погибли два гражданина Украины.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на агентство AMNA.
Авиакатастрофа произошла в Восточной Македонии и Фракии.
Самолет перед крушением осуществлял рейс из Александруполиса в Румынию.
Обломки самолета обнаружили спасатели в ущелье.
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"Пара украинцев оказалась в ловушке в шахте (аварийного выхода – ред.) в ущелье на некотором расстоянии от точки, где было обнаружено одномоторное крыло. И уже предпринимается попытка разблокировать ее с помощью спасательных инструментов", - говорится в сообщении.
Напомним, под Москвой едва не разбился Airbus A380.