США и КНДР снова грозятся уничтожить друг друга

Глава МИД КНДР заявил о неизбежности ракетного удара по США, а Трамп пообещал, что руководству Северной Кореи придет конец

Руководство Северной Кореи и США в очередной раз обменялось взаимными угрозами. Так, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, выступая на сессии Генассамблеи ООН, заявил, что ракетный удар по Соединенным Штатам после угроз Дональда Трампа "стал неизбежным". Об этом пишет DW.

Министр заверил, что его страна предпримет "беспощадные, превентивные меры", если Вашингтон попытается "обезглавить" руководство или вооруженные силы КНДР.

"Никто, кроме самого Трампа, не виноват в этой самоубийственной миссии", - заявил Ли Ён Хо, пригрозив Вашингтону "визитом ракет на территорию США".

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Дональд Трамп резко отреагировал на угрозы главы МИД КНДР.

"Только что услышал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он озвучивает мысли маленького ракетмена (Ким Чен Ына, - ред), им придет конец", - написал он в Twitter.

Напомним, министр иностранных дел КНДР сравнил Трампа с собакой.