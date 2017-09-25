Украинцам рекомендуют пересекать российско-белорусскую границу только самолетом

Посольство Украины в Беларуси рекомендует гражданам Украины пересекать белорусско-российскую границу только авиационным транспортом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства.

"Посольство Украины в Республике Беларусь рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок, связанных с пересечением белорусско-российской государственной границы, кроме пересечения авиационным транспортом. Еще раз обращаем внимание граждан на существующую опасность при планировании поездок в Российскую Федерацию, агрессия которой против Украины продолжается с 2014 года", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Россия, ссылаясь на отсутствие пунктов пропуска через российско-белорусскую границу, запретила ее пересечение гражданами третьих стран, кроме граждан Российской Федерации и Беларуси, в том числе дипломатам. По информации МИД Беларуси, контроль на этом участке государственной границы пограничной службой Беларуси не осуществляется.

Вместе с тем МИД РФ сообщило, что с 15 мая 2017 российская сторона осуществляет пограничный контроль воздушных судов, прибывающих в Россию с территории Беларуси, а также возвращающихся в обратном направлении. В связи с этим всем гражданам третьих стран рекомендуется для поездок по указанному маршруту использовать авиационный транспорт.