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Главная » Мир » Украинцам рекомендуют пересекать российско-белорусскую границу только самолетом
Украинцам рекомендуют пересекать российско-белорусскую границу только самолетом
Фото: iideasmalta.eu

Украинцам рекомендуют пересекать российско-белорусскую границу только самолетом

РФ запретила пересечение сухопутной границы гражданам третьих стран

25.09.17 64
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Посольство Украины в Беларуси рекомендует гражданам Украины пересекать белорусско-российскую границу только авиационным транспортом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства.

"Посольство Украины в Республике Беларусь рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок, связанных с пересечением белорусско-российской государственной границы, кроме пересечения авиационным транспортом. Еще раз обращаем внимание граждан на существующую опасность при планировании поездок в Российскую Федерацию, агрессия которой против Украины продолжается с 2014 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия, ссылаясь на отсутствие пунктов пропуска через российско-белорусскую границу, запретила ее пересечение гражданами третьих стран, кроме граждан Российской Федерации и Беларуси, в том числе дипломатам. По информации МИД Беларуси, контроль на этом участке государственной границы пограничной службой Беларуси не осуществляется.

Вместе с тем МИД РФ сообщило, что с 15 мая 2017 российская сторона осуществляет пограничный контроль воздушных судов, прибывающих в Россию с территории Беларуси, а также возвращающихся в обратном направлении. В связи с этим всем гражданам третьих стран рекомендуется для поездок по указанному маршруту использовать авиационный транспорт.

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