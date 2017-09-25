"Ямайка" при власти. Чем закончились выборы в Германии

На фоне мировой тенденции к электоральным потрясениям, когда на выборах побеждает не тот кандидат, на которого все ставили, немецкий плебисцит прошёл без особой интриги. Накала страстей, как весной во Франции, не было, повсеместного разочарования, как летом в Великобритании, тоже. Состоявшиеся на выходных выборы в бундестаг не сулят радикальных перемен ни Европе, ни Украине, ни самой Германии.

Партия Меркель "Христианско-демократический союз" (ХДС) и сестринская партия "Христианско-социальный союз" (ХСС), по предварительным данным, победили с огромным отрывом — 33%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набрала 20,5%. Третий результат — 12,6% —получила правопопулисткая "Альтернатива для Германии" (АдГ). Рыночные либералы "Свободная демократическая партия" — 10,7%, "Левые" — по 9,2%, "Зелёные" — 8,9%. Ангела Меркель останется канцлером, и даже ясно, с кем её партия сформирует коалицию.

Какой будет коалиция?

Вскоре после объявления первых экзитполов лидер социал-демократов Мартин Шульц заявил, что "большая коалиция" между его партией и христианскими демократами прекращает свою работу. По сути, он заявил об уходе в оппозицию. Без участия ХДС социал-демократам будет нереально собрать собственную коалицию: чисто математически понадобилось бы участие хотя бы трёх мелких фракций, между которыми огромное количество разногласий.

Единственным реалистичным вариантом коалиции представляется комбинация ХДС, "Свободных демократов" и "Зелёных". Между "Зелёными" и "Свободными демократами" также есть расхождения по ряду вопросов, но не столь радикальное, как у любой из этих партий с "Левыми". Что же касается правых популистов из АдГ, то договариваться с ними не хочет ни одна партия, поэтому они не в счёт.

В Германии существует традиция называть правящую коалицию согласно комбинации цветов партий, которые в неё входят. Цветом христианских демократов является чёрный, у "Свободных демократов" — жёлтый. Вместе с "Зелёными" получаем цвета флага Ямайки.

Кто выиграл, а кто проиграл?

Единственным реалистичным вариантом коалиции представляется комбинация ХДС, "Свободных демократов" и "Зелёных"

Свободная демократическая партия, возглавляемая Кристианом Линднером, вернулась в парламент. Учитывая её провал на выборах 2013 года, когда СвДП не преодолела пятипроцентный барьер, это отличный результат. Эта партия, скорее всего, станет частью коалиции, и Линднер займёт место в правительстве.

А вот результат правых популистов из АдГ стал триумфальным. В 2013 году они тоже не прошли в бундестаг, но сейчас, будучи ксенофобской и пророссийской партией, по числу сторонников обошли куда менее контраверсийных "Зелёных", "Свободных демократов" и даже "Левых". Победа АдГ означает, что впервые с 1945 года в немецком парламенте будет работать выраженно правая партия. Вместе с тем многие немцы поддержали АдГ не потому, что верят в лозунги правых популистов, а потому, что так выразили протест против политики власти в целом. Подобным образом в прошлом году многие британцы проголосовали за Brexit ("Покажем Брюсселю, кто тут хозяин!"), а многие американцы — за Дональда Трампа ("против истеблишмента").

С другой стороны, именно потрясения после Brexit и постоянные скандалы вокруг президентства Трампа помогли ХДС Ангелы Меркель восстановить часть потерянной поддержки после кризиса беженцев 2015 года. Результат ХДС по сравнению с предыдущими выборами снизился более чем на 8%, но самого страшного — внутреннего раскола и открытого конфликта с сестринской ХСС — партия власти избежала. Меркель продолжит свою политику под лозунгом "За Германию, в которой нам живётся хорошо и с удовольствием". И будет, как прежде, складывать руки "треугольником всевластия".

Самый скромный результат на выборах — у "Зелёных". Тем не менее они снова попадают в большинство, а их лидер Джем Оздемир может получить портфель министра. У "Зелёных" есть принципиальные расхождения с будущими партнёрами по коалиции. Одним из камней преткновения, вероятно, станет борьба за запрет дизельных двигателей и противостояние с большими немецкими производителями, занижающими показатели выхлопов в автомобилях собственного производства. Поскольку автопром — это костяк немецкой экономической мощи, ХДС стоял и будет стоять за него горой.

Наиболее проигрышной гонка стала для социал-демократов. Ещё несколько месяцев назад казалось, что у них есть реальные шансы потягаться с партнёрами по "большой коалиции". Когда харизматичный Мартин Шульц, бывший председатель Европарламента, возглавил СДПГ, многие заговорили о возрождении социал-демократов, рейтинг партии подскочил, ненадолго даже сравнившись с падающим рейтингом ХДС. Тогда это назвали "эффектом Шульца". Но эйфория сторонников СДПГ длилась всего несколько недель. Ко дню голосования Шульцу так и не удалось объяснить избирателям, чем его политсила принципиально отличается от ХДС-ХСС, с которой социал-демократы были в "большой коалиции" с 2013 года.

По-настоящему пророссийские АдГ и "Левые" в коалицию гарантированно не входят

В какой-то степени проиграли и "Левые", происходящие из соцпартии ГДР. Их результат скромен, но он и раньше был невысок. Они вне коалиции, но и раньше в неё не входили. Проблема в другом — их обошли правые. Левый фланг проиграл идеологический бой правому флангу. Кроме того, электоральная база двух наиболее радикальных сил в бундестаге очень схожа и проживает в основном в Восточной Германии. Если "Левые" не смогут показать, что они более деятельны в парламенте, чем АдГ, на следующих выборах они могут проиграть правым ещё больше.

Что эти выборы значат для Украины?

Для нашей страны жизненно важно, чтобы правительство Германии продолжало политику санкций против Москвы. Так же важно, чтобы в самой большой экономике Евросоюза правили силы, ориентированные на единство Запада, целостность самого ЕС и открытость в политике с соседями, в том числе и с Украиной.

В этих вопросах участие "Зелёных" в коалиции благоприятно, поскольку они последовательны в поддержке жёсткого тона относительно Кремля. Чего стоит Ребекка Хармс, активно поднимающая тему Крыма и Донбасса в Европарламенте. Лидер "Зелёных" Оздемир на дебатах меньших партий говорил о том, что нарушение Россией Будапештского меморандума, по сути, подстрекает все страны мира запасать ядерное оружие — а "Зелёные" выступают за ядерное разоружение. Трудно себе представить более проукраинскую позицию среди немецких политиков.

Лидер же "Свободных демократов" Линднер больше всего украинцам запомнился своим недавним предложением "заморозить" вопрос Крыма ради восстановления диалога с Россией. Его раскритиковали почти все, в том числе Оздемир. Может показаться, что Линднер в федеральном правительстве Германии окажется неблагоприятным для Украины, однако "Свободные демократы" в своей программе осуждают действия России в Крыму и требуют вернуть полуостров Киеву. К тому же сам Линднер после своего спорного заявления неоднократно подчёркивал, что он также считает аннексию Крыма неприемлемой. В любом случае, вряд ли Линднер будет настаивать на политике "разрядки" с Россией больше, чем это до сих пор делали министры от СДПГ.

По-настоящему пророссийские АдГ и "Левые" в коалицию гарантированно не входят, и это, пожалуй, главное.

Ангела Меркель во главе немецкого правительства продолжает оставаться локомотивом объединения Европы вокруг общих интересов и ценностей. Её дальнейшая каденция означает продолжение санкций и требований реализовать Минские договоренности, а с другой стороны — продолжение экономического сотрудничества с Украиной.