В России грозятся заблокировать Facebook

Глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил заблокировать Facebook в России в 2018 году, если компания не выполнит закон о локализации персональных данных. Об этом сообщает Интерфакс.

"Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с Linkedin. Тут исключений нет", — сказал Жаров.

Он добавил, что для решения этой проблемы уже установлены сроки, и они будут соблюдены. До конца 2017 года проверять Facebook по этому направлению не планируется. В 2018 году такая проверка может быть проведена.

По словам Жарова, в ведомстве знают о большом количестве пользователей Facebook на территории России, но понимают, что это "неуникальный сервис, есть и другие социальные сети".

Напомним, с сентября 2015 года российский закон обязывает все сервисы хранить данные россиян только в России. При этом наказание за нарушение этого закона, вплоть до блокировки сервиса, возможно только после проверки Роскомнадзора.

В 2016 году, через год после вступления закона в силу, в России заблокировали соцсеть для профессиональных контактов LinkedIn.