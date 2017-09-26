Евросоюзу нужны войска быстрого реагирования и единый оборонный бюджет, – Макрон

Президент Франции также призвал к созданию Европейской академии по разведке

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна иметь общие силы быстрого реагирования, единый оборонный бюджет и общую доктрину для действий. Об этом Макрон заявил во время выступления в университете Сорбонна в Париже, в котором он изложил свое широкомасштабное видение относительно Европы, передает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

"В начале следующего десятилетия Европа должна иметь общие силы быстрого реагирования, единый оборонный бюджет и общую доктрину для действий", – сказал Макрон.

Макрон также призвал к созданию Европейской академии по разведке, Европейского агентства по борьбе с терроризмом, совместных сил гражданской защиты от стихийных бедствий и полиции для защиты границ ЕС.

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Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский Союз нуждается в "культуре совместной стратегии", чтобы коллективно действовать на международной арене.