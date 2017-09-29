Telegram готов уйти из России и Ирана

Telegram может прекратить деловые связи с Россией и Ираном, поскольку в этих странах мессенджер постоянно сталкивается с обвинениями и ограничениями со стороны регулирующих органов.
"Нам все равно, будут ли конкретные страны предъявлять нам обвинения в защите личной переписки пользователей. Мы всегда готовы сократить все личные и деловые связи с такими странами, чтобы у них не было никакого рычага давления на нас",- сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.
Дуров уточнил, что свою операционную деятельность может прекратить ООО "Телеграф" — юридическое лицо Telegram в России.
Какие это может вызвать последствия для пользователей мессенджера, Павел Дуров не уточнил.
По словам Дурова, страны могут попытаться заблокировать мессенджер на своей территории, но "даже это не всегда им поможет".
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"В конце-концов свобода и неприкосновенность частной жизни восторжествуют",- заявил Дуров.
26 сентября прокуратура Ирана завела уголовное дело в отношении Павла Дурова. По мнению иранских властей, мессенджером активно пользуются боевики запрещенной террористической организации "Исламское государство", распространители детской порнографии, торговцы людьми и наркоторговцы.
27 сентября Павел Дуров сообщил, что Федеральная служба безопасности России требует открыть доступ к переписке пользователей мессенджера.