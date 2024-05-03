На уровне со спутниками и БПЛА: как чатбот "єВорог" помогает уничтожать ВС РФ, — Минцифры

С помощью чатбота "єВорог" украинцы могут передавать военным данные о местонахождении и передвижении вражеской техники и личного состава.

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Недавно мессенджер Telegram заблокировал ряд официальных чатботов, в частности "єВорог", созданный Министерством цифровой трансформации Украины. В ведомстве рассказали Фокусу, как сейчас работает сервис и почему он так важен для украинцев.

По словам представителя ведомства, "єВорог" является одним важных элементов борьбы с оккупантами. Украинцы подают в чатбот заявки с информацией о размещении российских войск, которые проходят два этапа верификации. Далее информация попадает на карты ситуационной осведомленности и автоматизированного ведения боя, которыми пользуются Силы обороны Украины. Там эти данные дополнительно верифицируются по другим источникам, среди них: бот СБУ, дроны, полиция, разведка, камеры наблюдения, а также люди, которые звонят на горячую линию 102.

"Вся эта информация помогает Силам обороны комплексно понимать ситуацию и уничтожать врага. Заявка в "єВорог" о размещении вражеской техники по своей силе — как разведданные с БПЛА и спутников, поэтому они очень ценны", — отметили в ведомстве.

В Минцифры отметили, что за два года было много случаев, когда гражданские передавали военным важную информацию о враге с помощью упомянутого чатбота. Так, однажды люди фиксировали движение большой колонны техники ВС РФ из девяти населенных пунктов в течение всего ее пути в 100 километров. Тогда "єВорог" получил целых 19 сообщений с фото и видео этой колонны. Кроме того, украинцы присылали описания точек запуска ракет с оккупированных территорий, фиксировали на видео истребители оккупанта, рейсы вражеских вертолетов и перемещения самоходных артиллерийских установок врага.

"В одном из украинских городов почти из каждой квартиры двух улиц люди снимали передвижение колонны вражеской техники с ракетами", — поделились в Минцифры.

Как отмечают в ведомстве, в период блокировки украинских чатботов, пользователи мессенджера не имели возможности поделиться данными по местонахождению личного состава или техники оккупантов, взрывоопасные предметы и коллаборационистов через чатбот "єВорог". Соответственно украинские защитники остались без одного из источников информации.

"Только что удалось восстановить работу чатботов в соцсети Telegram — поток заявок в "єВорог" восстановился. Сейчас все работает так, как до блокировки", — отметили в Минцифры.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью Фокусу высказался о сбое в работе чатботов, отметив, что ведомство приняло решение воздержаться от комментариев относительно его причин.

В свою очередь руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей сказал журналистам, что в государственных органах Украины продолжается дискуссия об ограничении работы мессенджера Telegram на территории страны, однако окончательное решение еще не принято.