На рівні із супутниками та БПЛА: як чатбот "єВорог" допомагає нищити ЗС РФ, — Мінцифри

За допомогою чатботу "єВорог" українці можуть передавати військовим дані про місцеперебування та пересування ворожої техніки й особового складу.

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Нещодавно месенджер Telegram заблокував низку офіційних чатботів, зокрема "єВорог", створений Міністерством цифрової трансформації України. У відомстві розповіли Фокусу, як зараз працює сервіс і чому він такий важливий для українців.

За словами представника відомства, "єВорог" є одним важливих елементів боротьби з окупантами. Українці подають у чатбот заявки з інформацією про розміщення російських військ, які проходять два етапи верифікації. Далі інформація потрапляє на карти ситуаційної обізнаності й автоматизованого ведення бою, якими користуються Сили оборони України. Там ці дані додатково верифікуються за іншими джерелами, серед яких: бот СБУ, дрони, поліція, розвідка, камери спостереження, а також люди, які телефонують на гарячу лінію 102.

"Уся ця інформація допомагає Силам оборони комплексно розуміти ситуацію та нищити ворога. Заявка в "єВорог" про розміщення ворожої техніки за своєю силою — як розвіддані з БПЛА та супутників, тому вони дуже цінні", — зазначили у відомстві.

У Мінцифри наголосили, що за два роки було багато випадків, коли цивільні передавали військовим важливу інформацію про ворога за допомогою згаданого чатботу. Наприклад, одного разу люди фіксували рух великої колони техніки ЗС РФ із дев’яти населених пунктів протягом усього її шляху в 100 кілометрів. Тоді "єВорог" отримав цілих 19 повідомлень із фото й відео цієї колони. Також українці надсилали описи точок запуску ракет із окупованих територій, фіксували на відео винищувачі окупанта, рейси ворожих гвинтокрилів і переміщення самохідних артилерійських установок ворога.

"В одному з українських міст майже з кожної квартири двох вулиць люди знімали пересування колони ворожої техніки з ракетами", — поділилися в Мінцифри.

Як зазначають у відомстві, у період блокування українських чатботів користувачі месенджера не мали змоги поділилися даними про місцеперебування особового складу чи техніки окупантів, вибухонебезпечні предмети й колаборантів через чатбот "єВорог". Відповідно українські захисники залишилися без одного з джерел інформації.

"Щойно вдалося відновити роботу чатботів у соцмережі Telegram, потік заявок у "єВорог" відновився. Нині все працює так, як до блокування", — зазначили в Мінцифри.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у інтерв'ю Фокусу висловився про збій у роботі чатботів, зазначивши, що відомство ухвалило рішення утриматися від коментарів щодо його причин.

Зі свого боку, керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей сказав журналістам, що в державних органах України триває дискусія щодо обмеження роботи месенджера Telegram на території країни, однак остаточного рішення ще не ухвалено.