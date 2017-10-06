В Москве из-за сообщений о минировании эвакуируют школы и детсады

В Москве зафиксировали около двух десятков сообщений о минировании зданий утром 6 октября. Об этом сообщают российские СМИ.

Эвакуируется здание Московской областной думы на проспекте Мира.

"В Люберцах идет эвакуация двух школ из-за угрозы взрыва – 16 и 44. Стянуты все силы МЧС, полиции, скорой, пожарной. Детей из 16 гимназии эвакуируют в 27-ю школу и ближайший детский сад. Детей из 44-й – в 4-ю школу. Всего около 1,5 тысяч человек. Вызов поступил на службу 112", – пишут в СМИ.

Напомним, волна телефонного терроризма в крупных российских городах началась 10 сентября и продолжается до сих пор.

Сообщения о заложенных взрывных устройствах и подозрительных предметах на территории социальных объектов поступают в службы по всей стране от Дальнего Востока до Калининграда.

Пока ни в одном из случаев сообщения о минировании не подтвердились.