В Нидерландах завершились двухсотдневные коалиционные переговоры

В Нидерландах после долгих 208 дней переговоров четыре политические партии достигли соглашения о новом коалиционном правительстве. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на NOS.

В коалицию войдут Народная партия за свободу и демократию действующего премьер-министра Марка Рютте, леволиберальные Демократы 66, а также две христианские партии - Христианско-демократический призыв и более консервативный Христианский союз.

Рютте после встречи с партнерами по коалиции отказался от комментариев, просто сказав, что он "очень счастлив".

Новая коалиция имеет лишь 76 депутатов из 150 в нижней палате парламента, что дает ей очень неустойчивое большинство.

Во главе правительства останется Рютте, вскоре должны объявить новый состав министров и государственных секретарей. Ожидается, что новое правительство будет сформировано до 23 октября.

Напомним, переговоры о создании коалиции начались еще в марте 2017 года после парламентских выборов.

Это вторые самые долгие переговоры в современной истории Нидерландов. Переговоры о формировании коалиционного правительства 1977-1981 годов также продолжались 208 дней.