Великобритания нуждается в "креативных" экономических отношениях с ЕС, – Мэй

Великобритания готова к развитию событий, при котором Лондону не удастся достичь торгового соглашения с Брюсселем. Об этом 9 октября заявила, выступая в Палате общин британского парламента, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, передает Европейская правда со ссылкой на BBC.

Мэй заявила депутатам, что на переговорах по Brexit удалось достичь "реальных и ощутимых успехов", но страна должна быть готова к любому сценарию. Одновременно британское правительство опубликовало текст так называемой "Белой книги", в которой описаны будущие торговые и таможенные механизмы.

В своем обращении Мэй отметила, что правительство стремится к достижению нового, глубокого и особого партнерства между суверенным Объединенным Королевством и сильным и успешным Евросоюзом.

"Достижение этого партнерства требует лидерства и гибкости не только от нас, но и от наших друзей, 27 стран ЕС", – сказала она.

В так называемой "Белой книге" рассматриваются различные сценарии имплементации таможенных и налоговых режимов после Brexit, включая сценарий "без достижения соглашения".

В своем заявлении Мэй отклонила существующие модели экономического сотрудничества, такие как членство в Европейской экономической зоне и "канадскую модель", призвав вместо этого к "креативному" решению, которое было бы "уникальным" для Великобритании.

Заявление Терезы Мэй прозвучало 9 октября, когда Великобритания и ЕС начали пятый раунд переговоров по Brexit. Это последняя встреча перед саммитом ЕС 19 октября, на котором лидеры ЕС должны решить, переходить ли к торговой части переговоров.