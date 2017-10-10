Одна из самых разыскиваемых преступниц в китайском списке Интерпола сдалась властям

Го Синь, занявшая 27-е место в списке самых разыскиваемых китайских беглецов, вернулась в КНР и сдалась властям.

Об этом сообщает Синьхуа.

Бывший доцент Юньнаньского университета (город Куньмин) вошла в "красный циркуляр" Интерпола в 2015 году. Го обвиняется в получении взяток и бегстве из страны.

В августе 2010 года суд заключил под стражу мужа Го, главу госпиталя в провинции Юньнань. В тот же месяц Го Синь бежала из Китая в США.

В списке "красного циркуляра" Интерпола, содержащего запрос на незамедлительный арест и экстрадицию ста китайских преступников, Го занимает 27 место.

Отмечается, что большинство разыскиваемых преступников — бизнесмены и бывшие государственные чиновники. Их обвиняют в хищении средств, коррупции и мошенничестве. По данным СМИ, преступники скрываются в США, Канаде, Новой Зеландии, Австралии и других странах. На 2017 год 47 беглецов уже предстали перед китайским судом.

Напомним, за 9 месяцев в Китае раскрыто почти 6 тысяч финансовых пирамид.