В Роттердаме появится первая в мире плавучая ферма

В Нидерландах решили усовершенствовать сельское хозяйство и создать плавучую ферму.

С платформы площадью в 1 тысячу квадратных метров планируется получать 800 литров молока ежедневно и, в перспективе, йогурт или сыр вроде французского Конте.

Коровы, как уверяют фермеры, привычны к морю, их не будет мучать морская болезнь. Но если они соскучатся по твердой земле, они смогут сойти с плавучей платформы на берег.

Для них уже выращивается трава. Убирать за буренками и следить, чтобы им хватало корма на ферме, будут роботы, сообщает Евро-Пульс.

Автора идеи экспериментальной плавучей фермы Петера Беладона вдохновила поездка в Нью-Йорк во время урагана Сэнди. Город оказался отрезанным от цепочек продуктовых поставок, и тогда Беладон решил создать плавучие оазисы. По задумке автора, платформы, которые объединят разные виды сельского хозяйства, будут располагаться городских заливах.

Напомним, Иран хотел бы арендовать земли сельхозназначения в Украине.