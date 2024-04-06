Вековая традиция: ученые уже более 100 лет изучают долговечность группы семян

Необычный научный эксперимент, начатый еще в конце IX века, призван помочь сельскому хозяйству более эффективно хранить и выращивать различные культуры.

Related video

Под покровом ночи команда из Мичиганского государственного университета отправилась на поиски не золота, а семян, зарытых в 1879 году, чтобы раскрыть секреты их долголетия. Эти поиски — часть уникального эксперимента, начатого профессором Уильямом Дж. Билом более века назад и продолжающегося по сей день, что делает его одним из самых продолжительных научных начинаний. Первоначальная задача Била состояла в том, чтобы выяснить, как долго семена могут оставаться жизнеспособными в почве, что является важным вопросом для сельского хозяйства, в частности для борьбы с сорняками, пишет Discover.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Бил начал свой эксперимент с закапывания стеклянных бутылок, наполненных семенами и почвой, намереваясь периодически вынимать их, чтобы посмотреть, какие семена прорастут. С течением времени результаты показали большой разброс в долговечности семян: некоторые виды прорастали спустя десятилетия, в то время как другие не смогли прорасти с самого начала. Этот эксперимент прошел через несколько поколений ученых, и его сроки продлеваются до 2100 года, что позволит получить бесценные сведения о жизнестойкости и долголетия семян.

Эксперимент развивался с каждой новой командой, используя более современные научные методы, чтобы углубить наше понимание того, почему некоторые семена, такие как семена растения Verbascum, могут выживать так долго. В настоящее время в рамках исследования изучаются генетические и молекулярные аспекты жизнеспособности семян, а также проводятся общественные научные проекты с привлечением людей по всему миру к наблюдению за прорастанием семян, говорит Деррик Тернер, участник эксперимента.

Этот долгосрочный научный труд не только проливает свет на биологические механизмы, лежащие в основе "спячки" и долголетия семян, но и объединяет поколения ученых и общественность в совместном поиске знаний. По мере своего развития он продолжает раскрывать сложные аспекты жизни растений, внося вклад как в научные исследования, так и в сельскохозяйственную практику, сохраняя при этом интригу.

Ранее Фокус писал о крохотных растениях, переживших динозавров и ледяной апокалипсис. Ученые выяснили, что привычные нам цветы являются удивительными и, пожалуй, лучшими выживальщиками, адаптирующимися к любым опасностям, будь то травоядные исполины или экстремальные температуры.

Также Фокус писал о том, что лаванда может лечить экзему. В новом исследовании ученые выявили одновременные защитные и успокаивающие эффекты лаванды на кожу, пораженную экземой. Это открытие делает растение одним из самых доступных и универсальных средств борьбы с болезнью.