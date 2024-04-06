Вікова традиція: вчені вже понад 100 років вивчають довговічність групи насіння

Незвичайний науковий експеримент, розпочатий ще наприкінці IX століття, покликаний допомогти сільському господарству більш ефективно зберігати і вирощувати різні культури.

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Під покровом ночі команда з Мічиганського державного університету вирушила на пошуки не золота, а насіння, закопаного 1879 року, щоб розкрити секрети їхнього довголіття. Ці пошуки — частина унікального експерименту, започаткованого професором Вільямом Дж. Білом понад століття тому і триваючого донині, що робить його одним із найтриваліших наукових починань. Початкове завдання Біла полягало в тому, щоб з'ясувати, як довго насіння може залишатися життєздатним у ґрунті, що є важливим питанням для сільського господарства, зокрема для боротьби з бур'янами, пише Discover.

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Біл почав свій експеримент із закопування скляних пляшок, наповнених насінням і ґрунтом, маючи намір періодично виймати їх, щоб подивитися, яке насіння проросте. З плином часу результати показали великий розкид у довговічності насіння: деякі види проростали через десятиліття, тоді як інші не змогли прорости від самого початку. Цей експеримент пройшов через кілька поколінь учених, і його терміни продовжуються до 2100 року, що дасть змогу отримати безцінні відомості про життєстійкість і довголіття насіння.

Експеримент розвивався з кожною новою командою, використовуючи більш сучасні наукові методи, щоб поглибити наше розуміння того, чому деяке насіння, таке як насіння рослини Verbascum, може виживати так довго. Наразі в рамках дослідження вивчають генетичні та молекулярні аспекти життєздатності насіння, а також проводять громадські наукові проєкти із залученням людей по всьому світу до спостереження за проростанням насіння, каже Деррік Тернер, учасник експерименту.

Ця довгострокова наукова праця не тільки проливає світло на біологічні механізми, що лежать в основі "сплячки" і довголіття насіння, а й об'єднує покоління вчених і громадськість у спільному пошуку знань. У міру свого розвитку вона продовжує розкривати складні аспекти життя рослин, роблячи внесок як у наукові дослідження, так і в сільськогосподарську практику, зберігаючи при цьому інтригу.

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