Даже астероид не смог их убить. Крохотные растения пережили динозавров и ледяной апокалипсис

Ученые выяснили, что привычные нам цветы являются удивительными и, пожалуй, лучшими выживальщиками, адаптирующимися к любым опасностям, будь то травоядные исполины или экстремальные температуры.

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Давным-давно, когда Homo sapiens еще и близко не было в проекте, в мире, в котором правили могучие динозавры, среди этих гигантских существ попадались крохотные цветущие растения. И согласно результатам нового исследования, эти растения не только сосуществовали с динозаврами, но и спокойно пережили катастрофу, которая привела к вымиранию исполинов 66 млн. лет назад, пишет ScienceDaily.

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Это массовое вымирание, которое часто связывают с ударом астероида, уничтожило 75% всех видов на Земле, включая динозавров. Долгое время ученые задавались вопросом о судьбе цветковых растений в этот период. С ископаемыми растениями дело обстоит несколько сложнее. В отличие от животных, растения не имеют скелета, поэтому их окаменелости встречаются не так часто, что затрудняет прослеживание их эволюционного пути.

Для решения этой проблемы доктора Джейми Томпсон и Сантьяго Рамирес-Барахона использовали новый подход. Они проанализировали ДНК 73 000 современных видов цветковых растений, известных также как ангиоспермы. Изучив изменения или мутации в этой ДНК, они создали эволюционные деревья, отражающие историю развития этих растений.

Эти деревья помогли исследователям понять, как выживали эти растения с течением времени. Хотя многие отдельные виды исчезли после вымирания, более крупные группы выжили. Сегодня из примерно 400 000 видов растений на нашей планете около 300 000 являются цветковыми.

Есть основания полагать, что многие цветковые растения, которые мы знаем и любим сегодня, такие как орхидеи, магнолии и даже мята, существовали еще во времена динозавров. После масштабного вымирания эти цветковые растения воспользовались возможностью распространиться и занять доминирующее положение, подобно тому как млекопитающие стали более распространенными после динозавров.

Но что дало этим растениям преимущество? Секрет, как отмечает доктор Рамирес-Барахона, заключается в их приспособляемости. Цветковые растения могут менять способы распространения семян, взаимодействовать с опылителями и даже разрабатывать новые методы использования солнечной энергии. Невероятная универсальность и способность приспосабливаться к меняющимся условиям — вот что сделало их чемпионами природы. Поэтому, когда вы в следующий раз будете любоваться прекрасным цветением орхидеи, помните, что перед вами – представитель лучших в мире вышивальщиков, преуспевающих в своем ремесле еще со времен исполинских ящериц, падения на Землю гигантских астероидов и чудовищных падений температур, последовавших за этим.

Ранее Фокус писал о том, как долго могли жить динозавры. Для достижения огромных размеров многим динозаврам не требовалось слишком много времени.

Также Фокус писал о том, может ли наука воскресить динозавров и о вызовах стоящих за этим. Хотя "Парк Юрского периода" представил идею извлечения ДНК динозавров из комара, попавшего в янтарь, реальность такова, что мы еще не нашли ни одной ДНК динозавров.