В Нидерландах запустили стартап Crowded Cities, который задался целью натренировать воронов на то, чтобы они приносили окурки с улиц и получали взамен угощения. Об этом пишет Naked Science.

В Амстердаме, по словам создателей проекта, на улицах ежегодно выбрасывается около 6 млрд окурков. Поэтому команда стартапа решила создать систему, в рамках которой умные птицы будут перемещаться по городам в поисках окурков.

Авторы проекта вдохновились работой американского технолога Джошуа Клейна, в 2008 году описавшего торговый автомат, который обучил воронов собирать монеты и обменивать их на арахис.

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Crowded Cities использует аналогичный подход. Члены команды разработали специальное устройство под названием Crowbar, которое, по сути, является сложной кормушкой. Птицы должны приносить окурки и бросать их в воронку Crowbar. Камера, установленная на дне воронки, подтверждает, что упавший предмет действительно является окурком. Затем система выводит небольшое количество еды на специальную платформу.

На данный момент, как заявляют члены команды Crowded Cities, все компоненты системы функционируют и готовы к работе. После сборки Crowbar начнут тестировать на улицах Амстердама.

Концепция работы Crowbar / Источник: crowdedcities.com