Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Северокорейские хакеры украли у Сеула план убийства Ким Чен Ына, - СМИ

Северокорейские хакеры украли у Сеула план убийства Ким Чен Ына, - СМИ

Северокорейские хакеры украли у Сеула план убийства Ким Чен Ына, - СМИ
Ким Чен Ын / Фото: huffingtonpost.co.uk

Пхеньян завладел 235 гигабайтами документов военного ведомства Южной Кореи

10.10.17 552
000

Хакеры из КНДР украли значительный объем военных документов Южной Кореи, в том числе якобы план убийства северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом завил южнокорейский депутат Ли Чхоль Хи, передает Русская служба BBC.

По его словам, информацию об этом он получил в министерстве обороны Южной Кореи.

Хакеры якобы украли составленный Сеулом и Вашингтоном план действий на случай войны с КНДР и доклады южнокорейских военных, адресованные своим союзникам. Кроме того, по словам Ли Чхоль Хи, среди якобы украденных хакерами документов оказались планы для войск специального назначения Южной Кореи, а также данные о расположении и работе важнейших электростанций и военных заводов страны.

Всего хакеры украли 235 гигабайтов документов военного ведомства Южной Кореи, 80% из них еще не идентифицированы.

В минобороны Южной Кореи эту информацию пока не комментируют.

Хакерская атака произошла в сентябре прошлого года. В мае этого года Южная Корея заявила о краже большого объема документов и расследовании кибератаки. Однако о том, какие документы были украдены, не сообщалось. Пхеньян отрицает свою причастность к кибератаке.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Польша решила создать киберармиюКим Чен Ын подарил младшей сестренке высокий пост в партииЦРУ: Ким Чен Ын – рациональный актер, а не сумасшедший

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 5551
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 5780
  3. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 4076
  4. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 3186
  5. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 2569
  6. Войны памяти. От Украины до Австралии 1393
  7. Простая арифметика. Как научить детей учиться 3677
  8. Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан 2388
  9. От кролика уши. Кем был основатель журнала Playboy Хью Хефнер 2534
  10. Самый нетипичный ирландец. Дом, который построил Колм Тойбин 1824
  1. Привет из Чернобыля. Почему шведские экологи бьют тревогу 8283 / 9449
  2. Суд обязал испанскую полицию взять под охрану парламент Каталонии 6755 / 7458
  3. Умеренный климат Украины превращается в смесь пустыни и тропиков 4174 / 4697
  4. Сало в сентябре рекордно подорожало 2153 / 2376
  5. Буковель, самолеты МАУ и здание "1+1" должны быть проданы Приватбанком, - НБУ 1989 / 2207
  6. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 1871 / 2072
  7. Марафон хомячков. Участие в Революции Достоинства по факту не дает никому достоинства 1656 / 1816
  8. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1652 / 58830
  9. "Хаббл" сфотографировал галактику-"рекордсмена" 1491 / 1702
  10. 68-летняя Ивана Трамп назвала себя первой леди США 1484 / 1676
  1. Марафон хомячков. Участие в Революции Достоинства по факту не дает никому достоинства 15 / 1816
  2. Донбасс отрабатывает свою карму, — блогер Олег Пономарь 13 / 100303
  3. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 13 / 2072
  4. Привет из Чернобыля. Почему шведские экологи бьют тревогу 11 / 9449
  5. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 9 / 5551
  6. Буковель, самолеты МАУ и здание "1+1" должны быть проданы Приватбанком, - НБУ 9 / 2207
  7. Искать по-серому. Как работают частные детективы в Украине 7 / 1021
  8. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 7 / 29270
  9. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 6 / 3186
  10. Умеренный климат Украины превращается в смесь пустыни и тропиков 6 / 4697
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.