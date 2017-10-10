Северокорейские хакеры украли у Сеула план убийства Ким Чен Ына, - СМИ

Хакеры из КНДР украли значительный объем военных документов Южной Кореи, в том числе якобы план убийства северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом завил южнокорейский депутат Ли Чхоль Хи, передает Русская служба BBC.

По его словам, информацию об этом он получил в министерстве обороны Южной Кореи.

Хакеры якобы украли составленный Сеулом и Вашингтоном план действий на случай войны с КНДР и доклады южнокорейских военных, адресованные своим союзникам. Кроме того, по словам Ли Чхоль Хи, среди якобы украденных хакерами документов оказались планы для войск специального назначения Южной Кореи, а также данные о расположении и работе важнейших электростанций и военных заводов страны.

Всего хакеры украли 235 гигабайтов документов военного ведомства Южной Кореи, 80% из них еще не идентифицированы.

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В минобороны Южной Кореи эту информацию пока не комментируют.

Хакерская атака произошла в сентябре прошлого года. В мае этого года Южная Корея заявила о краже большого объема документов и расследовании кибератаки. Однако о том, какие документы были украдены, не сообщалось. Пхеньян отрицает свою причастность к кибератаке.