В России украли мост

В Красноярском крае Российской Федерации неизвестные украли бетонные плиты с моста, по которому дачники добирались до своих участков. От сооружения остался только каркас. Об этом сообщает Lenta.ru.

Полицейские предположили, что плиты могли украсть для дальнейшей перепродажи — за каждую из них можно получить по две тысячи рублей.

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Теперь полиции придется выяснить, кто владелец моста — муниципалитету он не принадлежит, а без собственника нельзя возбудить дело. В таком случае воры могут остаться без наказания.

Напомним, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони побывал в Сочи на дне рождения президента России Владимира Путина и вручил ему вышитый пододеяльник ручной работы.