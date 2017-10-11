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Главная » Мир » Экономика Крыма остановится, если отключить все продукты Microsoft

Экономика Крыма остановится, если отключить все продукты Microsoft

Экономика Крыма остановится, если отключить все продукты Microsoft
Фото: Ведомости

Российские оружейники закупали программы Microsoft в обход санкций, - СМИ

11.10.17 88
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Российские государственные компании, в том числе крымские предприятия, закупали программное обеспечение Microsoft в обход западных санкций.

Об этом со ссылкой на данные сайта госзакупок пишет Reuters.

Всего, как выяснило агентство, попавшие под санкции организации закупили не менее пяти тысяч продуктов Microsoft на общую сумму свыше 60 миллионов рублей.

Среди заказчиков такого программного обеспечения концерн "Алмаз-Антей", производящий зенитные комплексы "Бук", и Главгосэкспертиза, которая участвует в создании моста через Керченский пролив. Обе компании приобрели продукты Microsoft с открытой лицензией, которая требует раскрывать все реквизиты покупателя.

Во всех случаях поставки осуществляются через третьих лиц. Неназванный представитель одной из компаний, перепродающих ПО, рассказал Reuters, что "если сегодня выключить все программные продукты Microsoft в Крыму, процентов девяносто экономики Крыма просто остановится".

В Microsoft агентству заявили, что изучают вопрос о поставках своих продуктов в обход санкций.

Напомним, "Алмаз-Антей" попал под санкции, так как он производит вооружение, поставляемое, по мнению западных стран, сепаратистам на востоке Украины. В 2017 году суд Евросоюза постановил, что к введению санкций не имел отношения тот факт, что произведенный концерном комплекс "Бук" был использован против гражданского "Боинга", сбитого в 2014 году.

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