Настоящий огненный смерч удалось снять на видео в Португалии.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
В самый разгар лесных пожаров, от которых страдает весь центральный регион страны, огненное торнадо пронеслось по городу Арганил. Местные окрестили воронку "глазом дьявола".
Пылающее торнадо - очень редкое явление. Оно возникает из-за перепада температур, когда ветер поднимает полыхающую пыль в холодный воздух, образуется воронка, внутри которой горит огонь.
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Лесные пожары в Португалии продолжаются уже более месяца. Их жертвами стали уже более 70 человек. Бороться с огнем мешает аномальная жара свыше 40 градусов.