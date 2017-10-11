Трамп говорит, что не хотел увеличивать ядерный арсенал США в 10 раз

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опроверг сообщение СМИ о его намерении увеличить ядерный арсенал США в десять раз. Об этом глава Штатов заявил в Twitter.

"Фейковый NBC News создал историю о том, что я хотел "десятикратного" увеличения ядерного арсенала США", – заявил Трамп.

Fake @NBCNews made up a story that I wanted a "tenfold" increase in our U.S. nuclear arsenal. Pure fiction, made up to demean. NBC = CNN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 октября 2017 г.

Глава США назвал статью издания чистым вымыслом, придуманным журналистами "чтобы унизить" президента.

"Со всеми фейковыми новостями, выходящими из NBC и Networks, в какой момент уместно бросить вызов их лицензии? Это плохо для страны", – резюмировал позже Трамп.

With all of the Fake News coming out of NBC and the Networks, at what point is it appropriate to challenge their License? Bad for country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 октября 2017 г.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп считает себя умнее Тиллерсона

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп якобы заявил летом на Совете национальной безопасности США о намерении увеличить американский ядерный арсенал приблизительно в десять раз.

Соответствующая реплика Трампа прозвучала после того, как на заседании продемонстрировали слайд, на котором было показано устойчивое сокращение ядерного оружия США с конца 1960-х годов. Президент заявил, что ему нужен более крупный запас, а не нижняя позиция на этой нисходящей кривой.