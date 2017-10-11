Трамп говорит, что не хотел увеличивать ядерный арсенал США в 10 раз

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опроверг сообщение СМИ о его намерении увеличить ядерный арсенал США в десять раз. Об этом глава Штатов заявил в Twitter.
"Фейковый NBC News создал историю о том, что я хотел "десятикратного" увеличения ядерного арсенала США", – заявил Трамп.
Fake @NBCNews made up a story that I wanted a "tenfold" increase in our U.S. nuclear arsenal. Pure fiction, made up to demean. NBC = CNN!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 октября 2017 г.
Глава США назвал статью издания чистым вымыслом, придуманным журналистами "чтобы унизить" президента.
"Со всеми фейковыми новостями, выходящими из NBC и Networks, в какой момент уместно бросить вызов их лицензии? Это плохо для страны", – резюмировал позже Трамп.
With all of the Fake News coming out of NBC and the Networks, at what point is it appropriate to challenge their License? Bad for country!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 октября 2017 г.
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Ранее сообщалось, что Дональд Трамп якобы заявил летом на Совете национальной безопасности США о намерении увеличить американский ядерный арсенал приблизительно в десять раз.
Соответствующая реплика Трампа прозвучала после того, как на заседании продемонстрировали слайд, на котором было показано устойчивое сокращение ядерного оружия США с конца 1960-х годов. Президент заявил, что ему нужен более крупный запас, а не нижняя позиция на этой нисходящей кривой.