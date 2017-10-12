Названы имена еще четырех участников убийства Ким Чен Нама

Несмотря на то, что их лица были скрыты, личности установили

Малайзийские следователи впервые назвали имена еще четырех человек, которых обвиняют в участии в убийстве Ким Чен Нама - старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

Представитель следственной группы Ван Азирул Низам, выступая в четверг на заседании Верховного суда, сообщил, что их личности и роль каждого в отравлении Ким Чен Нама "была установлена в результате допроса подсудимых - двух женщин".

"Записи с камер видеонаблюдения показали, что гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг прибыла в аэропорт Куала-Лумпура [где произошло убийство] вместе с мужчиной, который впоследствии передал ей жидкость, предположительно, нервно-паралитическое вещество VX", - цитируют мировые СМИ представителя следственной группы со ссылкой на The Strait Times. "Несмотря на то, что его лицо было скрыто, личность была установлена", - добавил Ван Азирул Низам.

Он также рассказал, что "на других записях видно, что вторая исполнительница убийства - 25-летняя гражданка Индонезии Сити Айшиа - примерно за час до происшествия встретилась в ресторане в аэропорту с другим мужчиной, который смазал ее руки маслянистым веществом". По словам представителя следствия, также установлены личности еще двух мужчин: один из них нанял девушек, другой руководил всей операцией.

Ван Азирул Низам не уточнил, идет ли речь о четырех гражданах КНДР, которые 13 февраля в день убийства Ким Чен Нама покинули Куала-Лумпур и вернулись в Пхеньян. Практически сразу они были объявлены в международный розыск по линии Интерпола.

Напомним, Ким Чон Нам был убит в Малайзии 13 февраля. Основной версией убийства считается причастность спецслужб КНДР.